بعد اعتذاره، تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع مها أحمد ومجدي كامل

شهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت الأزمة بحالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر خاصية اللايف بتطبيق تيك توك، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي من فادي.

ولم يكتف فادي خفاجة وقتها بتوجيه بعض العبارات التي يحاسب عليها القانون لمها أحمد، بل وصف زوجها الفنان مجدي كامل بعبارات مسيئة، مما جعلهما يحركان أربعة دعاوى قضائية ضده، اتهماه خلالها بالسب والقذف والتشهير والتجريح وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول فادي خفاجة وقتها حل الأزمة بشكل وديًّا، اثناء استضافته مع مها أحمد ببرنامج رامز جلال، إلا أن مساعيه قد فشلت، ليقرر اللجوء إلى نقابة المهن التمثيلية لحل المشكلة، لكن دون جدوى.

بعد مرور عدة أشهر على هذا الخلاف، وجد فادي خفاجة نفسه مدانًا في إحدى القضايا سالفة الذكر، وواجه حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، ليبدأ رحلة جديدة لحل الأزمة، وتدخل عدد من الأصدقاء المشتركين لإذابة هذا الخلاف، وطالبوه بتسجيل مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعتذر فيه علنًا لمجدي كامل وزوجته، وهذا ما فعله مؤخرًا، إلا أن فادي لم يتلقَّ ردًّا حتى الآن.

الحكم على فادي خفاجة بالسجن

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم.

وخلال الجلسة الماضية، طالب دفاع الفنان مجدي كامل، بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن ما صدر عن المتهم تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على الفنان فادي خفاجة.

كانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

