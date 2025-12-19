الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد اعتذاره، تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع مها أحمد ومجدي كامل

فادي خفاجة ومجدي
فادي خفاجة ومجدي كامل ومها احمد،فيتو
18 حجم الخط

شهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت الأزمة بحالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر خاصية اللايف بتطبيق تيك توك، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي من فادي. 

 

ولم يكتف فادي خفاجة وقتها بتوجيه بعض العبارات التي يحاسب عليها القانون لمها أحمد، بل وصف زوجها الفنان مجدي كامل بعبارات مسيئة، مما جعلهما يحركان أربعة دعاوى قضائية ضده، اتهماه خلالها بالسب والقذف والتشهير والتجريح وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحاول فادي خفاجة وقتها حل الأزمة بشكل وديًّا، اثناء استضافته مع مها أحمد ببرنامج رامز جلال، إلا أن مساعيه قد فشلت، ليقرر اللجوء إلى نقابة المهن التمثيلية لحل المشكلة، لكن دون جدوى.

 

بعد مرور عدة أشهر على هذا الخلاف، وجد فادي خفاجة نفسه مدانًا في إحدى القضايا سالفة الذكر، وواجه حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، ليبدأ رحلة جديدة لحل الأزمة، وتدخل عدد من الأصدقاء المشتركين لإذابة هذا الخلاف، وطالبوه بتسجيل مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يعتذر فيه علنًا لمجدي كامل وزوجته، وهذا ما فعله مؤخرًا، إلا أن فادي لم يتلقَّ ردًّا حتى الآن. 

 

 الحكم على فادي خفاجة بالسجن

وكانت  محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم.

 

وخلال الجلسة الماضية، طالب دفاع الفنان مجدي كامل، بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن ما صدر عن المتهم تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على الفنان فادي خفاجة.

 

كانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة الفنان فادي خفاجة حبس فادي خفاجة مجدي كامل مها أحمد

الأكثر قراءة

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

تنبيه عاجل لسائقي السيارات، انخفاض الرؤية يضرب هذه الطرق

مشاهد مرعبة من تحطم طائرة رجال الأعمال الأمريكية بنورث كارولاينا (فيديو)

النتيجة الأولية لإعادة انتخابات النواب بالدائرة الثانية بدمياط تعلن الترتيب العددي للمرشحين

نتائج أولية، تفاصيل الحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات النواب بكفر الشيخ

بعد توقف مؤقت، موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads