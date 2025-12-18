المشاط: إطلاق الجزء الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قبل نهاية الشهر

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الجزء الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأضافت المشاط، على هامش احتفالية مرور 65 عاما علي تأسيس معهد التخطيط القومي، أن الجزء الثاني سيكون بمثابة وثيقة إطار شامل يوضح استراتيجيات الدولة لتحقيق النمو المستدام، بحسب الشرق بلومبرج.

القطاعات المستهدفة من السردية الوطنية

وأوضحت، أن التركيز سيكون على القطاع الخاص والإصلاحات البيئية والتعليم ودعم ريادة الأعمال وتوجيه الاستثمارات.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، احتفالية معهد التخطيط القومي بمرور 65 عامًا على تأسيسه، التي عقدت بمقر المعهد.

احتفالية تأسيس معهد التخطيط القومي

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والمهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمهندس عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والدكتور جيمي بوكـس، المدير التنفيذي لتحالف القطاع العام المحلي (LPSA) – شبكة اللامركزية العالمية، ونخبة من المسئولين السابقين، وأعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين، بمقر المعهد.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل، إلى جانب جمع متميز ونخبة من القامات العلمية للاحتفال بمرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي، الذي يقوم بدور ملموس كأحد المؤسسات العلمية الرائدة، على المستويين العربي والإقليمي في مجال التخطيط التنموي، وهو بمثابة الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.