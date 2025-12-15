تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة قنا لتطوير التكتلات الحرفية لتسويق منتجاتها محليا وعالميا

18 حجم الخط

زار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ووفد من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مسئولي التكتلات بالمحافظة، مقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استقبلهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ومحافظة قنا لدعم وتنمية التكتلات الإنتاجية والحرفية.

دعم وتنمية التكتلات الإنتاجية والحرفية

وتم الاجتماع بحضور كل من: الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وشارك في الاجتماع “أون لاين” الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تمكين أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية

وأكد رحمي خلال الاجتماع، حرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للعمل على تمكين أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية من الخدمات التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ قوانين الدولة الداعمة لأنشطة التكتلات الانتاجية واليدوية، والتي تضعها الدولة على رأس أولوياتها لدورها الهام في النهوض باقتصاديات محافظات مصر ومساهمتها في تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وتفعيلا لاستراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025 – 2030 التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخبراته المتميزة في تطوير التكتلات الحرفية، ودوره في إتاحة آليات الدعم المالي والفني والتسويقي اللازم لتلك التكتلات، مشيرا إلى أن التعاون سينطلق بإعداد خطة عمل تشمل دراسات السوق وتحليل الاحتياجات لتطوير تلك التكتلات وتهيئتها لاستيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء وفتيات تلك المناطق.

وبحث رحمي وعبد الحليم خلال الاجتماع خطط عمل تطوير التكتلات الإنتاجية بمحافظة قنا، خاصة التكتلات الإنتاجية مثل الفخار والفركة.

كما تضمن اللقاء الإشارة إلى تكتلات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، وتعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لمحافظة قنا في تلك التكتلات، وآليات الارتقاء بسلاسل القيمة المرتبطة بها، للمساهمة في زيادة فرص التشغيل في التكتلات الحرفية وتحسين مستوى الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي ومناقشة التحديات التي تواجه كل تكتل إنتاجي والعمل علي وضع خطط عملية سريعة لحلها.

الهوية التراثية المصرية

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: إن الجهاز بالتعاون مع محافظة قنا ووزارة التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسعى إلى تهيئة تلك التكتلات وتطوير المنتجات الحرفية بتصميمات مميزة تعكس الهوية التراثية المصرية من ناحية وتناسب الأذواق العصرية، لتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع المحافظة على توفيق أوضاع المشروعات الحرفية وإدماجها في القطاع الرسمي لتمكينها من المزايا والحوافز والخدمات، بما فيها الخدمات التسويقية كالاشتراك بالمعارض المركزية والدولية، كما سيتم التركيز على تدريب الحرفيين وإثقال المهارات وتطوير التصميمات وإمدادهم بالآلات والمعدات والخامات اللازمة لتطوير المنتجات.

وأشار المحافظ إلى أن أحد أهم الأدوار التي تقع على عاتق الإدارة المحلية هي التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، موضحا أن تلك التكتلات توفر فرص عمل من مهن حرفية متوارثة كانت تواجه شبه الاندثار، وتعد مصدرا للدخل تساعد بشكل كبير المواطنين في تحسين الحياة المعيشية، فضلا عن أهمية تلك المنتجات في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة والمتفردة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال التعاون بحث إنشاء مركز لتدريب الحرف اليدوية دعما لتلك التكتلات وإنشاء بازار خاص على المسارات السياحية في محافظة قنا.

من جانبه، استعرض ممثل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر مساهمة البرنامج في توفير آليات الدعم لأعمال التطوير، بالتوازي مع قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة خدماته المالية وغير المالية لدعم أصحاب المشروعات والعاملين في قطاع الحرف اليدوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بعرض محاور استراتيجية الحرف اليدوية 2025 -2030 خلال اجتماع مجلس المحافظين والذي انعقد في شهر أكتوبر 2025، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظات المختلفة، في مجالات الحرف اليدوية والتكتلات الإنتاجية ذات الطابع المحلي.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات أتاح تمويلات في محافظة قنا بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2025 مولت حوالي 98 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، ووفرت حوالي 149 ألف فرصة عمل، وشملت تلك التمويلات منح في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والتدريب بلغت حوالي 167 مليون جنيه وفرت 2.5 مليون يومية عمل لأبناء المحافظة.

