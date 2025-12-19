الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية

أعلنت اللجنة العامة الدائرة الأولى بقسم أول طنطا ومقرها قسم شرطة أول طنطا نتيجة الحصر العددي لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية.

اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية

وبلغ إجمالي عدد المقيدين في كشوف الناخبين داخل اللجان الفرعية 883163 ناخبًا، عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 82776 ناخبًا، عدد الأصوات الصحيحة 82766 صوتًا، عدد الأصوات الباطلة 3413 صوتًا.

حصل المرشح أحمد الجرواني علي 61838 صوتًا وحصل المرشح سمير الخولي على 43835 صوتًا وحصل المرشح طارق محمدي علي 39096 صوتًا وحصل المرشح عبد القوي غلوش على 36796 صوتًا وحصل المرشح غباشي بدير 30305 أصوات وحصل المرشح عبد العزيز إسماعيل على 36458 صوتًا.
 

شهدت لجنة رقم 158 بمدرسة زفتى الإعدادية بمحافظة الغربية موقفًا إنسانيًّا لافتًا، حيث حرصت عروس في يوم زفافها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد أهمية المشاركة السياسية ودور المواطن في دعم المسار الديمقراطي.

 

وتوجهت العروس إلى مقر لجنتها الانتخابية بمحافظة الغربية برفقة عريسها قبل مراسم الزفاف إيمانًا منها بأن ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًّا لا يقل أهمية عن أي مناسبة شخصية.

 

ولاقى هذا المشهد إشادة واسعة من الأهالي والموجودين داخل اللجنة بمحافظة الغربية  الذين أكدوا أن مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات تعكس وعيها السياسي وحرصها على الإسهام الفعَّال في صناعة المستقبل، مشيرين إلى أن صوت المرأة يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم العملية الانتخابية.

