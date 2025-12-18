افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية في قنا

18 حجم الخط

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وبمشاركة فريق من البنك الدولي، محطة معالجة الصرف الصحي بـقرية الأشراف البحرية، والمخصصة لخدمة قرى شمال مدينة قنا وذلك ضمن المشروعات الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات برنامج تنمية الصعيد

وخلال الافتتاح استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا ووفد البنك الدولي إلى شرح من المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حول مكونات المشروع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة ضمن برنامج تنمية الصعيد وبلغت التكلفة الخاصة بهذا المشروع حوالي ٤٠٠ مليون جنيه لخدمة حوالي ٢٩٠ ألف مواطن من أهالي القري لتوفير خدمات الصرف الصحي لهم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يُعد من أحد مشروعات الصرف الصحي المتكاملة بمحافظة قنا والتي تستهدف تحسين منظومة الصرف الصحي، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن عدد مشروعات الصرف الصحي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت حوالي ١٤ مشروعا بتكلفة حوالي ١.٣ مليار جنيه لخدمة المواطنين في قري الشقيفي والحسينات وبخانس والأشراف البحرية والقناوية والمخادمة.

وأوضح محافظ قنا أن المحطة تعمل بنظام برك الأكسدة، وتُقام على مساحة تبلغ 245 فدانًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، على أن ترتفع إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة ثانية، فيما تُقدَّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 400 مليون جنيه لخدمة 290 ألف نسمة من قرب شمال قنا.

وأكد محافظ قنا استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى التوسع في إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن القنائي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة.

