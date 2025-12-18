أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز ببشتيل.. شروط التعيين بمسابقة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. مصرع 7 أشخاص في انقلاب "سوزوكي" بالطريق الإقليمي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز في بشتيل
أصيب 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بشتيل بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.
شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وطريقة التقديم
أعلن مجلس الدولة شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد، وكذلك ضوابط التسجيل في المسابقة من الملف الإلكتروني والمستندات المطلوب تحميلها والإرشادات العامة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي خريجات دفعة ٢٠٢٤، وذلك عبر هـــذا الــرابــط
القبض على دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني (فيديو)
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على دجال كرموز بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية.
مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر
لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمى بأكتوبر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ضبط مسؤولة جمعية بحشد الناخبين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لمرشح بالمرج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئولة جمعية لقيامها بحشد الناخبين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بـ منطقة المرج.
ضبط نصاب بالقاهرة يدّعي تسجيل الأطفال بالأندية الرياضية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامى لشخص مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على تسجيل أبنائهم بأحد الاتحادات الرياضية، تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف محليًا وعربيًا، بينما كانت كل هذه الادعاءات كاذبة، مع ترويجه لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية لممارستهما الفجور مقابل مبالغ مالية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وسيدة لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المخالفة للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية.
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
حقيقة القبض على فرد أمن تعدى على أطفال داخل مدرسة بالتجمع
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترويج أخبار وادعاءات كاذبة بشأن إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد بلاغ تقدمت به محامية وكيلة عن مديرة المدرسة.
ضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا بينهم سيدتان، لـ10 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي.
ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو بالعجوزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بمنطقة العجوزة، لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو.
حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة
شهد الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المنيب، حادث تصادم بين أكثر من 10 سيارات ملاكي وأتوبيس، ما أسفر عن تعطل كامل في حركة المرور لفترة من الوقت، وظهور كثافات مرورية بالمنطقة.
