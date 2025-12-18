أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز ببشتيل.. شروط التعيين بمسابقة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. مصرع 7 أشخاص في انقلاب "سوزوكي" بالطريق الإقليمي

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصيب 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بشتيل بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

أعلن مجلس الدولة شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد، وكذلك ضوابط التسجيل في المسابقة من الملف الإلكتروني والمستندات المطلوب تحميلها والإرشادات العامة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي خريجات دفعة ٢٠٢٤، وذلك عبر هـــذا الــرابــط

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على دجال كرموز بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية.

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمى بأكتوبر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئولة جمعية لقيامها بحشد الناخبين لحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بـ منطقة المرج.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامى لشخص مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على تسجيل أبنائهم بأحد الاتحادات الرياضية، تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف محليًا وعربيًا، بينما كانت كل هذه الادعاءات كاذبة، مع ترويجه لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وسيدة لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المخالفة للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية.

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترويج أخبار وادعاءات كاذبة بشأن إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد بلاغ تقدمت به محامية وكيلة عن مديرة المدرسة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا بينهم سيدتان، لـ10 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بمنطقة العجوزة، لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو.

شهد الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المنيب، حادث تصادم بين أكثر من 10 سيارات ملاكي وأتوبيس، ما أسفر عن تعطل كامل في حركة المرور لفترة من الوقت، وظهور كثافات مرورية بالمنطقة.

