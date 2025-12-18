الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني (فيديو)

ضبط دجال كرموز بالنصب
ضبط دجال كرموز بالنصب على المواطنين
 ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على دجال كرموز بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية.

 

القبض على دجال كرموز بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية  وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النصب والاحتيال على المواطنين

وفى سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامى لشخص مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على تسجيل أبنائهم بأحد الاتحادات الرياضية، تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف محليًا وعربيًا، بينما كانت كل هذه الادعاءات كاذبة، مع ترويجه لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعثر بحوزته على مطبوعات دعائية لاستوديوهات رياضية وهمية، واستمارات قيد اللاعبين، وهاتفى محمول تحوى دلائل تثبت نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بالواقعة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

 

