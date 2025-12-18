ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو بالعجوزة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بمنطقة العجوزة، لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو.

ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالعجوزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

استقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل المكتب فى استقطاب عدد من الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لهم دون الحصول على أية إجازات رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.

محتويات المكتب

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتب، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المكتب، وبفحص المكان عُثر على استوديو تصوير يضم كاميرا معدة للتصوير السينمائى، وهارد ديسك يحتوي على مجموعة من الفيديوهات الخاصة براغبى التمثيل.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.