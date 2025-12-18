الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو بالعجوزة

ضبط مكتب كاستينج
ضبط مكتب كاستينج
18 حجم الخط

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بمنطقة العجوزة، لاستقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو.

ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالعجوزة 

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

استقطاب الفتيات لتصوير مقاطع فيديو 

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل المكتب فى استقطاب عدد من الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لهم دون الحصول على أية إجازات رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مرخصة من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.

محتويات المكتب

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع  الجهات المعنية، تم استهداف المكتب، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المكتب، وبفحص المكان عُثر على استوديو تصوير يضم كاميرا معدة للتصوير السينمائى، وهارد ديسك يحتوي على مجموعة من الفيديوهات الخاصة براغبى التمثيل.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب كاستينج ضبط مكتب بدون ترخيص حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات الجيزة العجوزة تصوير بدون ترخيص وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفي بيوم الشرطة تحت شعار "أمن عربي واحد"

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، زحام ملحوظ في هذه المناطق

الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية

القبض على شخص بتهمة توزيع رشاوى على الناخبين في الإسماعيلية

الداخلية تكشف حقيقة استيقاف أنصار أحد مرشحي النواب بالفيوم سيارة رئيس لجنة انتخابية

كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسرة الفنانة نيفين مندور تصل إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام الجثمان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads