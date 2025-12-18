مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفي بيوم الشرطة تحت شعار "أمن عربي واحد"

18 حجم الخط

في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، يكتسب يوم الشرطة العربية معاني ودلالات عميقة، فهو مناسبة لاستذكار جهود فئة من المجتمع كرّست نفسها لحماية الناس وتأمين راحتهم وسلامتهم، والحفاظ على أرزاقهم وممتلكاتهم.

وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة يوم الشرطة العربية تحت شعار "أمن عربي واحد.. هدف مشترك"؛ يزداد تقديرنا لرجال الشرطة مع مرور الأيام، ونحن نشهد التضحيات الكبيرة والجهود الدؤوبة التي يقدمونها، أحيانًا بأرواحهم، في مواجهة موجات العنف والإجرام المتصاعدة التي تتسبب في أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية جسيمة.

مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود

واضاف أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، “الأخطر اليوم هو الجرائم المنظمة العابرة للحدود بتعدد وجوهها، من الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية، إلى غسل الأموال والجرائم الإلكترونية. هذه التحديات تتطلب يقظة مستمرة، وتعاونًا أمنيًا فعّالًا بين الدول العربية والدول الأخرى، لكشف وتتبع العصابات الدولية ومنع انتشارها، مع السعي لمنع الشباب من الانخراط في مسارات الجريمة والانحراف”.

جهود مجلس وزراء الداخلية العرب

من جانب آخر، يواصل مجلس وزراء الداخلية العرب تطوير التعاون الأمني العربي، وتوسيع مجالاته بما يتناسب مع المستجدات الإقليمية والدولية. ويشمل ذلك التعاون الميداني وتبادل المعلومات الفورية، مثل إنشاء فريق الخبراء العرب لرصد التهديدات الإرهابية وتحليلها، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجرائم الإلكترونية.

الشرطة العربية في الميدان: التضحيات قبل الإنجازات

وأكد أمين مجلس وزراء الداخلية العرب؛ أنه بالرغم من السياسات الأمنية الرشيدة والتعاون العربي المتنامي، يظل الفضل الأكبر لنجاحات الأمن العربي لرجال الشرطة في الميدان، الذين يضحون بأرواحهم ويقدمون جهودًا مضنية لضمان أمن واستقرار مجتمعاتهم، مدركين أهمية الرسالة التي يؤدونها.

يوم الشرطة العربية: تعزيز الثقة والشراكة المجتمعية

وأوضح أن هذا اليوم يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والمجتمع، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، لضمان استمرارية جهودهم النبيلة في حماية المواطنين والمجتمعات، مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين معًا، نستذكر بكل تقدير وترحم أرواح رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس، من أجل أن ينعم المواطنون بالأمن والسكينة والاستقرار.

