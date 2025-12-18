حبس سائقي سيارتين في حادث تصادم ببدر

الخميس 18 ديسمبر 2025
أمرت نيابة بدر بحبس سائقي سيارتين اصطدمتا ببعضهما البعض على الطريق في مدينة بدر، في نطاق محافظة القاهرة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم 4 أيام على ذمة التحقيق.

حادث مدينة بدر اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق بمدينة بدر مما أدى إلى إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

