الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز في بشتيل

تسريب غاز
تسريب غاز
18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بشتيل بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية. 


إصابة 5 أشخاص نتيجة تسريب غاز في بشتيل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

تسريب غاز يتسبب فى وفاة أسرة من 5 أفراد ببولاق الدكرور

وأضافت المعاينة، أنه عقب كسر باب الشقة تبين وجود تسريب غاز داخل شقة بولاق الدكرور، وتم قفل المحبس الرئيسي لمصدر الغاز، وبالبحث عن أفراد الأسرة تبين العثور على الزوجين على سرير غرفة نومهما متوفيان.

وأشارت المعاينة، إلى أنه تم العثور على 3 أبناء الزوجين داخل غرفتهما متوفيين، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وأوضحت المعاينة، أن تسرب فى الغاز تسبب فى وفاة الأسرة المكونة من 5 أفراد أب وأم و3 أبناء بحالة إختناق خلال نومهم، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تسريب غاز داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

مصرع أسرة داخل شقة ببولاق الدكرور

وقام رجال الحماية المدنية بكسر باب الشقة والدخول إلى الشقة، ومصدر تسريب الغاز، وتم العثور على الأب والأم وأطفالهم الثلاثة مفارقين الحياة، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة 5 أشخاص نتيجة تسريب غاز فى بشتيل تسريب الغاز منطقة بشتيل بالجيزة منطقة بشتيل بشتيل تسريب غاز فى بشتيل

مواد متعلقة

رفع آثار خروج عربات قطار بمحطة بشتيل عن القضبان وإعادة الحركة لطبيعتها

التحفظ على فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى دائري بشتيل لكشف الأسباب

السكك الحديدية تستقبل أطفال مستشفى 75375 بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

قطع المياه عن بشتيل لعبة في الجيزة غدا

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

حريمات أفضل لاعب في كأس العرب 2025

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads