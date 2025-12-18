إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز في بشتيل

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بشتيل بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.



إصابة 5 أشخاص نتيجة تسريب غاز في بشتيل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

تسريب غاز يتسبب فى وفاة أسرة من 5 أفراد ببولاق الدكرور

وأضافت المعاينة، أنه عقب كسر باب الشقة تبين وجود تسريب غاز داخل شقة بولاق الدكرور، وتم قفل المحبس الرئيسي لمصدر الغاز، وبالبحث عن أفراد الأسرة تبين العثور على الزوجين على سرير غرفة نومهما متوفيان.

وأشارت المعاينة، إلى أنه تم العثور على 3 أبناء الزوجين داخل غرفتهما متوفيين، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت المعاينة، أن تسرب فى الغاز تسبب فى وفاة الأسرة المكونة من 5 أفراد أب وأم و3 أبناء بحالة إختناق خلال نومهم، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

تسريب غاز داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة لمكان الواقعة.

مصرع أسرة داخل شقة ببولاق الدكرور

وقام رجال الحماية المدنية بكسر باب الشقة والدخول إلى الشقة، ومصدر تسريب الغاز، وتم العثور على الأب والأم وأطفالهم الثلاثة مفارقين الحياة، وتم نقلهم الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

