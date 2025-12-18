الخميس 18 ديسمبر 2025
حادث مدمر، تصادم 10 سيارات وأتوبيس بالطريق السياحي في الجيزة

شهد  الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المنيب، حادث تصادم بين أكثر من 10 سيارات ملاكي وأتوبيس، ما أسفر عن تعطل كامل في حركة المرور لفترة من الوقت، وظهور كثافات مرورية بالمنطقة.


وفور وقوع الحادث، انتقلت قيادات وأفراد إدارة المرور بالجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بالأوناش اللازمة لرفع السيارات المتضررة، والعمل على إزالة آثار التصادم من نهر الطريق.


ونجحت قوات المرور في إعادة تنظيم الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات بشكل تدريجي، دون تسجيل إصابات كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بتصادم اكثر من سيارة أعلى طريق الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام أكثر من 10 سيارات ملاكي وأتوبيس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

