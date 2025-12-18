الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وطريقة التقديم

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أعلن مجلس الدولة شروط التعيين في مسابقة وظيفة مندوب مساعد، وكذلك ضوابط التسجيل في المسابقة من الملف الإلكتروني والمستندات المطلوب تحميلها والإرشادات العامة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي خريجات دفعة ٢٠٢٤، وذلك عبر هـــذا الــرابــط

وجاء بشروط التعيين، وضوابط التسجيل بالملف الإلكتروني، والمستندات المطلوب تحميلها، والإرشادات العامة

أولًا: الشروط العامة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يشترط فيمن يتقدم بطلب للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

. أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة دفعة ۲۰۲٤، أو درجة الليسانس في الحقوق أو القانون من احدى الجامعات الأجنبية بشرط معادلة الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

. ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على ثلاثين عامًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

. اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المقررة، وفقا للضوابط والشروط التي يقررها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ثانيًا: ضوابط التسجيل بالملف الإلكتروني

تسجيل بيانات المستخدم لأول مرة طلب التعيين أولًا، ثم يتم سداد المبلغ المقرر مقابل الملف، من خلال الموقع الالكتروني عبر إحدى طرق الدفع المعتمدة كروت الدفع - منافذ الدفع - البريد المصري من خلال خدمة تعيينات مجلس الدولة، وبتمام عملية السداد يُرسل (اسم المستخدم وكلمة المرور عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني المسجلين بمعرفة المتقدم، ثم يتبع ذلك ملء وثيقة التعارف.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الشخصي بدقة.

تسجيل البريد الإلكتروني الشخصي بدقة.

)PNG-PDF-JPG( تحميل المستندات بصيغة

تحميل أصل المستند، وليست صورة ضوئية منه.

التأكد من أن المستند واضح ولم تطمس منه أي بيانات.

. التأكد من تحميل كل مستند في الحقل المخصص له.

ثالثا: المستندات المطلوب تحميلها بالملف الإلكتروني

1 - شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات، وبالنسبة لضباط الشرطة يحمل بديلًا عن هذا المستند بطاقة تحقيق شخصية الضابط كارنيه وزارة الداخلية.

2 - شهادة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد معادلة الدرجة الحاصل عليها المتقدم لدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بالنسبة للحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق أو القانون من خارج جمهورية مصر العربية.

3 - شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبينا بها مجموع درجات كل سنة على حدة مستند إلزامي لجميع المتقدمين بمن فيهم ضباط الشرطة.

4 - صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدم ووالده، وفي حالة سفر الوالد تحميل تعهد مكتوب. وموقع من المتقدم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لوالده عند تقديم أصول المستندات في الموعد الذي سيخطر به لاحقا، وفي حالة وفاة الوالد تحميل مستخرج من شهادة الوفاة

5 - ما يثبت الموقف من التجنيد أو شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور.

6 - بطاقة تحقيق الشخصية سارية للمتقدم ووالده.

7 - صورة شخصية حديثة بالزي الرسمي خلفية بيضاء مقاس (٦٤) للمتقدم.

8 - مستخرج رسمي من شهادة الميلاد للمتقدم

. 9 - شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم، وبالنسبة لضباط الشرطة يحمل بديلًا عن هذا المستند بطاقة تحقيق شخصية الضابط كارنيه وزارة الداخلية.

10 - قيد عائلي حديث لوالد المتقدم.

. يُراعي عند تحميل المستندات بالملف الإلكتروني، تحميل جواز السفر الأجنبي في حقل (أخرى)، وذلك في حالة وجود جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية.

إرشادات عامة:-

يتم التسجيل بالملف الإلكتروني بدء من يوم السبت الموافق ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۵ حتى منتصف ليل الجمعة الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٦.

سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية، وموعد الحضور إلى مقر الديوان العام لمجلس الدولة الكائن في ٢ شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة، لتسليم نسختين من وثيقة التعارف وأصول المستندات المحملة، و(٤) صور شخصية مدون‏ عليها الاسم الرباعي للمتقدم، عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلين بمعرفة المتقدم بالملف الالكتروني.

تقديم طلب التعيين لا يكسب مقدمه أي حق أو مركز قانوني في التعيين.

المستندات المقدمة والرسوم المسددة لا ترد.

لن يعتد بأي طلبات غير مستوفاة للشروط أو المستندات أو الضوابط المشار اليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة تعينات مجلس الدولة إدارة مجلس الدولة أعضاء مجلس الدولة

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تواصل تلقي طلبات مسابقة التعيينات الجديدة، تعرف على آخر موعد للتقديم

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

قضايا الدولة تشارك النيابة الإدارية في فعاليات ندوة مناهضة العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

نهائي كأس العرب، المغرب والأردن يتعادلان 2/2 ويتجهان لشوطين إضافيين

نهائي كأس العرب، حمد الله يحرز هدف المغرب الثالث في الأردن

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

نهائي كأس العرب، علي علوان يحرز هدف تعادل الأردن في شباك المغرب

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads