الحصيلة الإجمالية 13 شخصًا، أسماء ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية المروع

حصلت “فيتو” على أسماء المصابين والوفيات بحادث مصابى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية، وتم نقلهم جميعا لمستشفى الباجور التخصصي.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

أسامة محمود عبد العليم 40 سنة شما

مسعد نصر محمد 52 سنة شما

فرج السيد أحمد 32 سنة منية جريس

زياد سلامة وجدي 21 سنة شما

أحمد خيري 25 سنة منوف

محمد صبحي محمد 33 سنة مكمشوش

أحمد شكري 25 سنة منوف

عيد سعد سعيد 25 سنة اشمون

معاذ كمال عبد الفتاح 36 سنة

إبراهيم عبد الودود 66 سنة اشمون

رشدي عبد الحسيب اسماعيل 64 سنة سمادون



بينما جاءت أسماء الوفيات كالتالى:

عيشة عبد الله حسنين عمارة 56 سنة رملة الأنجب

سلامة وجدي جاويش 48 سنة شما

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وكان الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، شهد حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من العميد حسن من الشام مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوصول حالتي وفاة و11 مصابًا إلى المستشفى، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

