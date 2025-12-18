حقيقة القبض على فرد أمن تعدى على أطفال داخل مدرسة بالتجمع

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترويج أخبار وادعاءات كاذبة بشأن إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بعد بلاغ تقدمت به محامية وكيلة عن مديرة المدرسة.

ضبط متهم بترويج أخبار كاذبة عن مدرسة بالتجمع الخامس

تضمن البلاغ تضرر مديرة المدرسة من قيام أحد الأشخاص بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أرفقه بصورة لواجهة المدرسة، وادعى خلاله القبض على فرد أمن بتهمة الاعتداء على أطفال داخل المدرسة، بالمخالفة للحقيقة.

ضبط القائم على النشر

وبالفحص والتحريات، تمكن تحديد وضبط القائم على النشر، والمقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته هاتف محمول. وبفحص الهاتف فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

اعترافات ودوافع النشر

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد زيادة معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مستغلًا اهتمام الرأي العام بمثل هذه القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.