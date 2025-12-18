ضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة

الخميس 18 ديسمبر 2025
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا بينهم سيدتان، لـ10 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي.

تفاصيل الضبط والتحريات

أكدت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطهم الإجرامى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، مستغلين 14 حدثًا من المعرضين للخطر، حيث جرى الدفع بهم للتسول وبيع السلع على المواطنين بطرق قسرية.

إجراءات قانونية ورعاية الأطفال

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المضبوطين لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

ما هي عقوبة  مرتكبي جريمة التسول؟ 

- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

