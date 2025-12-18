ضبط نصاب بالقاهرة يدّعي تسجيل الأطفال بالأندية الرياضية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامى لشخص مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على تسجيل أبنائهم بأحد الاتحادات الرياضية، تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف محليًا وعربيًا، بينما كانت كل هذه الادعاءات كاذبة، مع ترويجه لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعثر بحوزته على مطبوعات دعائية لاستوديوهات رياضية وهمية، واستمارات قيد اللاعبين، وهاتفى محمول تحوى دلائل تثبت نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بالواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

