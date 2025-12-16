الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

 لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

 تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

 وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

