الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الأمم الأفريقية، تعرف على موعد أول تدريب لمنتخب مصر بالمغرب

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، أولى تدريباته البدنية في المغرب بتمام السادسة مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام تدريب منتخب مصر بأحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة أكادير.

استعدادات المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى فندق الإقامة في مدينة أغادير المغربية، مساء أمس الأربعاء استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر ضد زيمبابوي منتخب مصر الأول لكرة منتخب مصر الاول منتخب زيمبابوي كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

جوائز مالية قياسية بكأس العالم 2026.. توزيع 727 مليون دولار بزيادة 50% عن مونديال قطر.. 50 مليونًا للفائز.. ومصر تضمن 10.5 مليون

مصر تضمن الحصول على 10.5 مليون دولار بعد المشاركة بكأس العالم 2026

50 مليون دولار للبطل، الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

الفيفا يخصص جزءا من عائدات مونديال 2026 لغزة و50 مليون دولار للفائز بالبطولة

الشارقة الإماراتي يعلن التعاقد مع خوسيه مورايس لمدة موسم ونصف

ريال مدريد يحذف قائمته استعدادا لتالافيرا رغم نشرها عبر "أكس"

آخر تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد مع نجم الهلال

الصفقة الثانية تقترب، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيما دياباتي

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

لحظة وصول رئيس مجلس السيادة السوداني إلى القاهرة للقاء السيسي (صور)

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

تعادل سلبي بين السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب

الحكومة تكشف حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads