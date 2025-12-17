الصفقة الثانية تقترب، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيما دياباتي

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
يواصل الأهلي تحركاته النشطة داخل سوق الانتقالات، في ظل رؤية واضحة تستهدف تعزيز صفوف الفريق  خلال المرحلة المقبلة، سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب.

وبات المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي، لاعب نادي جايس السويدي، قريبًا من الانضمام إلى صفوف الأهلي، بعدما شهدت المفاوضات بين الجانبين تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لترتفع فرص إتمام الصفقة إلى نحو 80%. 

ويحظى اللاعب باهتمام خاص من الجهاز الفني، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات هجومية تتماشى مع متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيما دياباتي 

وشهدت المباحثات المالية بين الأهلي ونادي جايس السويدي تطورًا لافتًا، حيث اشترط النادي السويدي الحصول على 3 ملايين دولار مقابل التخلي عن خدمات اللاعب، بينما رفع الأهلي عرضه ليصل إلى 2.5 مليون دولار، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين من أجل تضييق الفجوة المالية والتوصل إلى اتفاق نهائي يُنهي الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.

وفي حالة نجاح الأهلي حسم المفاوضات مع دياباتي سيكون الصفقة الثانية الأقرب بعد أن حسم النادي الأهلي أولى صفقاته الشتوية، وهو التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري والذي تم بشكل نهائي، بعد انتهاء جميع المفاوضات، على أن يقوم الأهلي بشراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع نادي الرجاء المغربي.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع يوسف بلعمري

وجاء تحرك الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية أن النادي الأهلي توصل لاتفاق مع الرجاء المغربي لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مقابل ما يقرب من 544 ألف دولار، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الصفقة سريعًا، لتدعيم أحد المراكز التي تمثل أولوية فنية للجهاز الفني في المرحلة القادمة.

من هو يوسف بلعمري؟

ويبلغ يوسف بلعمري من العمر 27 عامًا، حيث يعد اللاعب من مواليد 20/9/1998، وكانت بدايته مع فريق الفتح الرباطي المغربي قبل أن ينتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في صيف موسم 2023.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن بلعمري شارك مع الفتح الرباطي المغربي في 125 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 19 هدفا، أما مع الرجاء المغربي فخاض 72 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 14 هدفا.

