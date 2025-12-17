ريال مدريد يحذف قائمته استعدادا لتالافيرا رغم نشرها عبر "أكس"

18 حجم الخط

كأس ملك إسبانيا، حذف نادي ريال مدريد من على حسابه الرسمي عبر “أكس” قائمة الفريق، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة تالافيرا، ضمن دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

وبعد أن نشر الحساب الرسمي لريال مدريد القائمة تم حذفها سريعا بعد استبعاد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد من القائمة رغم وجوده في البداية.

ريال مدريد يحذف قائمته استعدادا لتالافيرا بعد استبعاد راؤول أسينسيو

وأعلن النادي الملكي في بيان بعدها أن اللاعب الشاب يعاني من حمى ستحرمه من اللعب.

وشهدت القائمة غياب الحارس تيبو كورتوا ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي بسبب حصولهما على راحة، بينما أنضم أكثر من لاعب شاب منهم المغربي تياغو بيتارش.

وأنضم كيليان مبابي وفينيسيوس للقائمة، رغم توقعات بجلوس الثنائي على مقاعد البدلاء في ظل توالي المباريات، والارتباط بمباراة قوية ضد إشبيلية في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

ويحل نادي ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضيفا أمام نظيره تالافيرا، لحساب منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، ضمن دور الـ32.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار على تالافيرا، من أجل الاستمرار في تحقيق نتائجه الإيجابية والتي بدأت بالانتصار يوم الأحد الماضي على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك ريال مدريد في جعبته 20 لقبا لبطولة كأس ملك إسبانيا كثالث أكثر نادي حصدًا للقب خلف أتلتيك بلباو بـ24 لقبًا وبرشلونة الأول بـ32 لقبًا.

موعد مباراة ريال مدريد وتالافيرا في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة ريال مدريد وتالافيرا اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

من المقرر نقل مباراة ريال مدريد وتالافيرا اليوم على تطبيق شاهد.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيلة أغلب عناصرها من دكة البدلاء، نظرًا لسهولة المنافس الذي يعتبر في المتناول.

ويعتبر الفوز لا بديل عنه بالنسبة لنادي ريال مدريد في لقاء اليوم، في ظل الشكوك التي تحوم حول مستقبل مدربه تشابي ألونسو والذي ورد في أكثر من مناسبة أنه قد يقال من منصبه كمدير فني للفريق الملكي بعد تراجع النتائج الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتواجد الوصافة خلف برشلونة بالليجا.

