50 مليون دولار للبطل، الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية لـكأس العالم 2026.

وقرر الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار.

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار.

بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والـخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم.

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

الفيفا يعلن الجوائز المالية لكأس العالم

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم.

فيما كشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خصص جزءًا من عائدات بطولة كأس العالم 2026 لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس “فيفا” الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

وينطلق كأس العالم 2026، النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وحتى التاسع عشر من يوليو لعام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.