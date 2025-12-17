مصر تضمن الحصول على 10.5 مليون دولار بعد المشاركة بكأس العالم 2026

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026.

وبعد إعلان الجوائز قد ضمن منتخب مصر الحصول على 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب المشاركة في المونديال، كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة، لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية، والسفر، والاستعدادات اللوجستية.

كما سيضمن منتخب مصر الحصول على 9 ملايين دولار على الأقل بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وهي المكافأة التي تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول، حتى لو لم يتأهل إلى الأدوار التالية، ليصل مجموع المكافآت مبدئيًا إلى 10.5 مليون دولار.

فيما كشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزء من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تم الاتفاق أيضًا، على زيادة جوائز بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل كل منتخب على 10 ملايين دولار نظير المشاركة فقط، بينما سيحصل الفائز باللقب على 50 مليون دولار في زيادة كبيرة عن النسخة الماضية، حيث حصل منتخب الأرجنتين صاحب اللقب الأخير على 42 مليونًا، فيما حصل منتخب فرنسا بطل المونديال 2018 على 38 مليونًا.

وينطلق كأس العالم 2026، النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وحتى التاسع عشر من يوليو لعام 2026

وعلى صعيد آخر كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لنقل مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم من ملعب لومين فيلد، بسبب أزمة إقامة أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية في اللقاء.

