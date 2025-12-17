الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الفيفا يخصص جزءا من عائدات مونديال 2026 لغزة و50 مليون دولار للفائز بالبطولة

غزة،فيتو
غزة،فيتو
كشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس فيفا الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تم الاتفاق أيضًا، على زيادة جوائز بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل كل منتخب على 10 ملايين دولار نظير المشاركة فقط، بينما سيحصل الفائز باللقب على 50 مليون دولار في زيادة كبيرة عن النسخة الماضية، حيث حصل منتخب الأرجنتين صاحب اللقب الأخير على 42 مليونًا، فيما حصل منتخب فرنسا بطل المونديال 2018 على 38 مليونًا.

وينطلق كأس العالم 2026، النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وحتى التاسع عشر من يوليو لعام 2026

وعلى صعيد آخر كشفت صحيفة  "ذا صن" البريطانية، عن أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لنقل مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم  من ملعب لومين فيلد، بسبب أزمة إقامة أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية في اللقاء.

رفض مصري وإيراني لدعم المثليين

 جاء ذلك بعدما أعرب مسئولون مصريون وإيرانيون عن اعتراضهم على احتفالات الفخر لـدعم المثلية في سياتل المرتبطة بمباراتهما.

وتقام نهائيات المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مباراة مصر وإيران

وأوضحت لجنة تنظيم كأس العالم 2026 في مدينة سياتل أن مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات المقررة في 26 يونيو والتي أُطلق عليها محليا اسم "مباراة الفخر"، ستشكل منصة لتسليط الضوء على احتفالات المدينة السنوية بمناسبة عطلة نهاية أسبوع الفخر.

