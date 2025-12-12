بعد استبعاد عبد المنعم، 5 محترفين فقط بقائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفراعنة النهائية في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ٢١ ديسمبر الجاري إلى ١٨ يناير المقبل ٢٨ لاعبًا.

5 محترفين في قائمة مصر بأمم إفريقيا

ضمت قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب وجود 5 لاعبين محترفين فقط هم: محمد صلاح (ليفربول) وحمدي فتحي (الوكرة) ومصطفى محمد (نانت) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) وإبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم:

مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليومية في معسكره المغلقة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

ويختتم منتخب مصر تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بخوض مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا باستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري علي أن يغادر الي المغرب يوم 18 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.