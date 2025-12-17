منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

18 حجم الخط

غادرت قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

28 لاعبا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم ٢٨ لاعبًا وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

