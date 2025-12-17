الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

بعثة منتخب مصر، فيتو
بعثة منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

غادرت قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

28 لاعبا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم ٢٨ لاعبًا وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن منتخب زيمبابوي كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم بعد ودية نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا

كلاكيت تاني مرة، منتخب مصر يواجه اليابان استعدادا لأمم إفريقيا للناشئين

كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

الدينار البحريني يسجل 126.41 جنيه للبيع في البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads