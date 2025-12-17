الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الشارقة الإماراتي يعلن التعاقد مع خوسيه مورايس لمدة موسم ونصف

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة السابق، ليتولى مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي الشارقة، مع البرتغالي خوسيه مورايس ليقود الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف، بدايةً مما تبقى من منافسات الموسم الحالي، والموسم المقبل 26-27.

بيان الشارقة الإماراتي 

وأكد نادي الشارقة في بيانه، إن مورايس يمتلك سيرة تدريبية جيدة للغاية مع العديد من الأندية الأوروبية حيث عمل كمساعد للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكذلك قاد الدفة الفنية لأندية الهلال والشباب والحزم في الدوري السعودي، بالإضافة إلى الترجي التونسي والوحدة الإماراتي، وتشونبوك الكوري الجنوبي، وسباهان الإيراني.

وحصد مورايس، 6 ألقاب خلال مشواره التدريبي بالفوز بلقبي الدوري والكأس مع تشونبوك الكوري الجنوبي، والسوبر السعودي مع الشباب في 2015، ودوري روشن رفقة الهلال في 2021، وكأس إيران مع سباهان خلال 2024.

ويحتل فريق الشارقة، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط بعد تحقيق انتصارين وتعادل واحد مقابل 5 هزائم.

ويخوض فريق الشارقة، مباراته الأولى تحت قيادة مورايس، أمام الهلال السعودي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الإثنين المقبل والموافق 22 ديسمبر.

فيما استعاد نادي الهلال خدمات ظهيره الأيمن حمد اليامي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية. 

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، سيحسم خلال الساعات المقبلة قرار مشاركة اليامي في مواجهة الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

