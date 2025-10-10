الجمعة 10 أكتوبر 2025
منتخب زيمبابوي بـ 10 لاعبين يتعادل مع جنوب أفريقيا سلبيا بتصفيات المونديال

انتهت مباراة منتخب زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا بنتيجة التعادل السلبي، منذ قليل، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الدقيقة 63 طرد موسونا نجم منتخب زيمبابوي.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 15 نقطة، بينما رفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تعرض لخصم 3 نقاط من جانب الفيفا، بعد إشراكه للاعب تيبوهو موكوينا في مباراة ليسوتو بتصفيات كأس العالم، على الرغم من إيقافه بسبب الإنذارات.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو هي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ومحدد إقامتها يوم الأحد المقبل 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة.

وكان الفراعنة قد حسموا الصعود إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة.

الجريدة الرسمية