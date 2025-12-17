جوائز مالية قياسية بكأس العالم 2026.. توزيع 727 مليون دولار بزيادة 50% عن مونديال قطر.. 50 مليونًا للفائز.. ومصر تضمن 10.5 مليون

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وسيتم توزيع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أي بزيادة قدرها 50% عن قيمة جوائز كأس العالم في قطر 2022.

وأكد الاتحاد الدولي أن كل منتخب مشارك مبدئيًا سيحصل على 1.5 مليون دولار، على أن يحصل الفائز بالبطولة على 50 مليون دولار.

كما قرر أن يحصل الوصيف على 33 مليون دولار.

بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والمركز الرابع على 27 مليون دولار، والخامس حتى الثامن على 19 مليون دولار لكل واحد منهم.

فيما يحصل صاحب المركز التاسع حتى الـ16 على 15 مليون دولار لكل واحد منهم.

ويحصل أصحاب المراكز الـ17 حتى الـ32 على 11 مليون دولار لكل واحد منهم، ومن الـ33 حتى 48 على 9 ملايين دولار لكل واحد منهم.

تخصيص جزء من عائد المباريات لغزة

وكشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، انه تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أنه تم الاتفاق أيضًا، على زيادة جوائز بطولة كأس العالم 2026، حيث سيحصل كل منتخب على 10 ملايين دولار نظير المشاركة فقط، بينما سيحصل الفائز باللقب على 50 مليون دولار في زيادة كبيرة عن النسخة الماضية، حيث حصل منتخب الأرجنتين صاحب اللقب الأخير على 42 مليونًا، فيما حصل منتخب فرنسا بطل مونديال 2018 على 38 مليونًا.

مصر تضمن 10,5 مليون دولار

وبعد إعلان الجوائز ضمن منتخب مصر الحصول على 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب المشاركة في المونديال، كمساهمة أولية تُصرف قبل انطلاق البطولة، لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية، والسفر، والاستعدادات اللوجستية.

كما سيضمن منتخب مصر الحصول على 9 ملايين دولار على الأقل بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، وهي المكافأة التي تُمنح لكل منتخب يشارك في الدور الأول، حتى لو لم يتأهل إلى الأدوار التالية، ليصل مجموع المكافآت مبدئيًا إلى 10.5 مليون دولار.

وينطلق كأس العالم 2026، النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وحتى التاسع عشر من يوليو لعام 2026.

وعلى صعيد آخر كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لنقل مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم من ملعب لومين فيلد، بسبب أزمة إقامة أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية في اللقاء.

رفض مصري وإيراني لدعم المثليين

جاء ذلك بعدما أعرب مسئولون مصريون وإيرانيون عن اعتراضهم على احتفالات الفخر لـدعم المثلية في سياتل المرتبطة بمباراتهما.

وتقام نهائيات المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مباراة مصر وإيران

وأوضحت لجنة تنظيم كأس العالم 2026 في مدينة سياتل أن مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات المقررة في 26 يونيو والتي أُطلق عليها محليا اسم "مباراة الفخر"، ستشكل منصة لتسليط الضوء على احتفالات المدينة السنوية بمناسبة عطلة نهاية أسبوع الفخر.

