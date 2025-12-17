في أجواء احتفالية، محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي لأبناء مطروح

18 حجم الخط

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الأربعاء، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة لـ 32عروسًا وعريسًا من أبناء مطروح، وذلك بقاعة الماسة جاردن، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي العاشر بعد المائة.



تقديم هدايا وأجهزة كهربائية لتيسير بدء الحياة الزوجية

وقدم محافظ مطروح عددًا من الهدايا العينية للعروسين، شملت كروت هدايا وأجهزة كهربائية، للمساهمة في تيسير بدء حياة جديدة للمشاركين، موجّهًا التهنئة لجميع العرسان وأسرهم، ومقدمًا الشكر لمستضيفي الحفل وكافة الشركات والجمعيات المشاركة في تقديم الهدايا.



محافظ مطروح يلتقط الصور التذكارية مع العرسان

وحرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع العرسان، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة تقوم على المشاركة والتعاون.



فقرات فنية وغنائية تضفي أجواء من البهجة على الاحتفالية

وشهدت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية التي أضفت أجواءً من البهجة والفرحة على الحضور.



الزفاف الجماعي تقليد سنوي لدعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج

ويأتي تنظيم حفل الزفاف الجماعي كعادة سنوية تحرص عليها محافظة مطروح، في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج، والمساهمة في إقامة أسر جديدة وتوفير حياة كريمة لهم، حيث يتم اختيار المشاركين وفق عدد من الضوابط والشروط لضمان وصول الدعم إلى الأكثر استحقاقًا.



احتفالية كبرى بوادى ماجد لإحياء ذكرى الانتصار على العدوان الإنجليزي

وفي سياق متصل، نظمت محافظة مطروح احتفالية كبرى بأرض معركة وادي ماجد، احتفالًا بالذكرى الـ110 لانتصارات أبناء مطروح على العدوان الإنجليزي عام 1915، وذلك بحضور محافمحخظ مطروح والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ وفرسان مطروح.







