كأس العرب، يلتقي منتخب الأردن، في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب المغرب في المباراة النهائية لكأس العرب 2025 المقامة في قطر.

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب- سعد الروسان- حسام أبو الذهب- عصام السميري.

خط الوسط: رجائي عايد- نزار الرشدان- مهند أبو طه.

خط الهجوم: محمود مرضي- أحمد عرسان- علي علوان.

ويتطلع النشامى لفك عقدة عدم الفوز بالبطولة المتواصلة منذ انطلاقها عام 1963.

فيما يسعى أسود الأطلس للتتويج باللقب الثاني في تاريخهم بالمسابقة العربية بعد فوزهم بنسخة عام 2012 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد آخر نجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها.

وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ

1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف

جوائز كأس العرب 2025

زادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.

أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.

وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

