الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

ساويرس يكشف حقيقة تصريح "الحد الأدنى للأجور عندي 30 ألف جنيه"

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو
18 حجم الخط

نفى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ما نُسب إليه من مزاعم، تدّعى أنه صرح بأن "الحد الأدنى للأجور عنده تبدأ من 30 ألف جنيه"، والتي تناقلها البعض ردًا على أحدهم، الذي طالب ساويرس برفع الحد الأدنى للأجور لديه.

مزاعم الحد الأدني للأجور 30 ألف جنيه

وقال المهندس نجيب ساويرس، عن المزاعم التي تدعي أن الحد الأدنى للأجور لديه تبدأ من 30 ألف جنيه: "هذا التصريح مزور وغير حقيقي ومغرض".


جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أشار إلى أن الدخل الكافي لضمان حياة كريمة للمواطن يجب أن يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، حسبما ذكر في كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة "شغلني" للتوظيف.

وطرح نجيب ساويرس، خلال كلمته بمؤتمر "شغلني"، ذلك، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية والاقتصادية بتحديث مستويات الدخل لتتماشى مع الارتفاع في تكاليف المعيشة، وخاصة في ظل التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

مستويات الدخول متدنية وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين

وقال نجيب ساويرس: إن "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، والذي أعتبره الحد الأدنى الضروري للمعيشة في ظل التضخم الحالي".

انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، فيتو
انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، فيتو

جدير بالذكر أيضا أن هناك مطالبات برفع الحد الأدني للأجور للمصريين، وذلك بعد إنخفاض القدرة الشرائية والركود الذي تعاني منه السوق المصرية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، برغم تراجع التضخم وإنخفاض بعض أسعار السلع.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية معقدة، حيث تتراجع معدلات التضخم، لكن يواجه الاقتصاد تحديات تتعلق بتباطؤ النشاط وزيادة الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمصريين.

نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا من كل القطاعات وليس العقار فقط

نجيب ساويرس: 50% من تكلفة بناء العقارات فوائد بنكية والركود يضغط على المطورين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأعمال نجيب ساويرس نجيب ساويرس الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادني للاجور حياة كريمة القوة الشرائية للمصريين

مواد متعلقة

نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا من كل القطاعات وليس العقار فقط

نجيب ساويرس: 50% من تكلفة بناء العقارات فوائد بنكية والركود يضغط على المطورين

ساويرس يعلق على اللقاء المؤثر بين سعودي ومُسن مصري عمل معه 40 عامًا (فيديو)

ساويرس: التعدين في العملات الرقمية مستمر لكن أنا بحب الذهب وبفهم فيه

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

"الست" خارج الصورة

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads