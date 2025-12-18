ساويرس يكشف حقيقة تصريح "الحد الأدنى للأجور عندي 30 ألف جنيه"

18 حجم الخط

نفى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ما نُسب إليه من مزاعم، تدّعى أنه صرح بأن "الحد الأدنى للأجور عنده تبدأ من 30 ألف جنيه"، والتي تناقلها البعض ردًا على أحدهم، الذي طالب ساويرس برفع الحد الأدنى للأجور لديه.

مزاعم الحد الأدني للأجور 30 ألف جنيه

وقال المهندس نجيب ساويرس، عن المزاعم التي تدعي أن الحد الأدنى للأجور لديه تبدأ من 30 ألف جنيه: "هذا التصريح مزور وغير حقيقي ومغرض".



جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أشار إلى أن الدخل الكافي لضمان حياة كريمة للمواطن يجب أن يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، حسبما ذكر في كلمته في المؤتمر الصحفي لشركة "شغلني" للتوظيف.

وطرح نجيب ساويرس، خلال كلمته بمؤتمر "شغلني"، ذلك، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية والاقتصادية بتحديث مستويات الدخل لتتماشى مع الارتفاع في تكاليف المعيشة، وخاصة في ظل التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

مستويات الدخول متدنية وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين

وقال نجيب ساويرس: إن "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تواصل جهودها في دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه، والذي أعتبره الحد الأدنى الضروري للمعيشة في ظل التضخم الحالي".

انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، فيتو

جدير بالذكر أيضا أن هناك مطالبات برفع الحد الأدني للأجور للمصريين، وذلك بعد إنخفاض القدرة الشرائية والركود الذي تعاني منه السوق المصرية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمصريين، برغم تراجع التضخم وإنخفاض بعض أسعار السلع.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية معقدة، حيث تتراجع معدلات التضخم، لكن يواجه الاقتصاد تحديات تتعلق بتباطؤ النشاط وزيادة الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمصريين.

