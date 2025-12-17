الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظ مطروح يفتتح مركز خدمة العملاء المطور لمياه الشرب برأس الحكمة

مركز خدمة العملاء المطورلشركة مياه الشرب
 افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مركز خدمة العملاء المطور لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس الحكمة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد.
 

تقديم جميع خدمات المياه والصرف الصحي في مكان واحد

 وأوضح المحافظ أن المركز الجديد يستقبل طلبات وشكاوى المواطنين الخاصة بجميع خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
 


فتح أكثر من شباك لتقليل الزحام وسرعة إنهاء الطلبات

وأشار إلى أنه تم فتح أكثر من شباك لتلقي وتسجيل طلبات المواطنين من شمس الحكمة ورأس الحكمة الجديدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل فترات الانتظار.


مشاركة قيادات شركة المياه ورؤساء المدن

شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس وليد حجاج رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة.

افتتاحات متواصلة ضمن احتفالات العيد القومي

ويأتي افتتاح مركز خدمة العملاء المطور في إطار استمرار مظاهر احتفال محافظة مطروح بالعيد القومي، وإحياء الذكرى الـ110 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.
 

مشروعات تنموية وخدمية لخدمة أهالي مطروح

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق حياة كريمة لأهالي مطروح.


 

