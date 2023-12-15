محافظة مطروح تحتفل بعيدها القومي الـ 108 (صور)

احتفل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، بالعيد القومي الـ 108 للمحافظة وهو ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، حيث تم إيقاد شعلة الاحتفالات أمام ديوان عام محافظة مطروح.

وجاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والعسكرية.

وبدأ الحفل باستقبال من كولر تعليم مطروح للسيد المحافظ في مبنى المحافظة وبإيقاد محافظ مطروح شعلة احتفالات العيد القومي 108 مع أنغام من فريق الموسيقى العسكرية من أمام ديوان عام المحافظة.

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وتعد معركة وادى ماجد، التى اندلعت يوم 11 ديسمبر 1915، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام، من أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح، واستمرت المقاومة فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال، وحينها وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم.

وحسب بعض الروايات، اندلعت معركة وادي ماجد يوم 11 ديسمبر عام 1915، وهى تعد أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال “إسنا” وعلى الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.