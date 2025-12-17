الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل المحافظ بكلية البنات ويؤكد دعمه للطالبات

رئيس منطقه مطروح
رئيس منطقه مطروح الازهرية يستقبل محافظ مطروح بكلية بنات
استقبل الشيخ عطية سالم رئيس  منطقة مطروح الأزهرية، يرافقه عميد كلية البنات الأزهرية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته التفقدية لمقر الكلية.

قيادات تنفيذية وأزهرية تشهد الزيارة دعمًا للعملية التعليمية

وشهدت الزيارة حضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والقيادات التنفيذية والأزهرية وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس المنطقة الأزهرية: نضع كل إمكانياتنا لدعم طالبات كلية البنات

وأكد الشيخ عطية سالم أن منطقة مطروح الأزهرية تقدم كامل الدعم للكلية، باعتبارها حصنًا علميًا وفكريًا لتخريج كوادر نسائية واعية.

محافظ مطروح: الأزهر الشريف شريك أساسي في بناء الوعي الوطني

وأعرب اللواء خالد شعيب عن فخره بإنشاء كلية البنات الأزهرية، مؤكدًا دور الأزهر في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.
 تعاون مثمر بين المنطقة الأزهرية والمحافظة

وثمّن الدكتور وليد خليفة التناغم بين الكلية والمنطقة الأزهرية ومحافظة مطروح، مشيرًا إلى انعكاسه الإيجابي على استقرار العملية التعليمية.

جولة تفقدية داخل القاعات والمرافق التعليمية

واختتمت الزيارة بجولة داخل القاعات الدراسية والمرافق، وسط إشادة بمستوى الانضباط والتحصيل العلمي للطالبات. 

 منارة علمية وواجهة حضارية بمطروح

وأكد الحضور أن الكلية باتت نموذجًا مشرفًا للتعليم الأزهري وصرحًا علميًا يضاف لإنجازات المحافظة.

