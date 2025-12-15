الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خالد شعيب يحتفل بالعيد القومي لمحافظة مطروح (صور)

العيد القومي لمحافظة
العيد القومي لمحافظة مطروح
18 حجم الخط

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالات العيد القومي 110 لمطروح من أمام ديوان المحافظة، وهو ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915. 

العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح

احتفالاتها بالعيد القومي احتفالات بشوارع المحافظة
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقراءة القرآن الكريم من أحد شباب بدو مطروح وإلقاء قصيدة فرسان وادي ماجد وأنغام فرقة الموسيقى العسكرية وعرضًا عسكريًا وعروضًا للخيول وعروض استعراضية أخرى من أمام ديوان المحافظة.

العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح

وادي ماجد..  أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح 

وترجع معركة وادي ماجد التي دارت على أرض محافظة مطروح إلى عام 1915م في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتعد أول ثورة مصرية حقيقة بعد ثورة عرابي في يناير 1881م، التي قام بها الضباط المصريين للإفراج على زملائهم في ثورة 1919م بقيادة سعد زغلول.

العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح

فيما بدأت الشرارة الأولى لوادي ماجد على أرض محافظة مطروح، بحراك شعبي غير مسبوق بقيادة اليوزباشي محمد صالح حرب ذاك الفتى الأسمر القادم من دراو بأسوان ليجاهد في عدة جبهات وابن القبائل اليوزباشي سليمان العميري، وأسفرت المعركة عن خسائر كثيرة للاحتلال الإنجليزي حينها وأبرزها مقتل القائد الإنجليزي سناو على يد صالح زوير أحد بسطاء محافظة مطروح.

العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح

 

العيد القومي لمحافظة مطروح
العيد القومي لمحافظة مطروح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات العيد القومي السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية العيد القومي بمطروح ديوان المحافظة خالد شعيب محافظ مطرو محافظة مطروح محافظ مطروح جمهورية مصر العربية بالعيد القومي ثورة 1919 ثورة عرابي الموسيقى العسكرية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يكرم المتميزين بقطاع الصحة (صور)

محافظ مطروح: مبادرة "لمسة شفاء" تعزز السياحة العلاجية وتضع سيوة علي الخريطة العالمية

محافظ مطروح يفتتح مشروعات صحية جديدة ويدعم تطوير المنظومة الطبية

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

محافظ مطروح يفتتح مشروعات جديدة لمياه الشرب في سيوة

طقس متقلب وأمطار متوسطة على مطروح (صور)

حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح

محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم ويشيد بالتعاون المصري الإماراتي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads