خالد شعيب يحتفل بالعيد القومي لمحافظة مطروح (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالات العيد القومي 110 لمطروح من أمام ديوان المحافظة، وهو ذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

العيد القومي لمحافظة مطروح

احتفالاتها بالعيد القومي احتفالات بشوارع المحافظة

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقراءة القرآن الكريم من أحد شباب بدو مطروح وإلقاء قصيدة فرسان وادي ماجد وأنغام فرقة الموسيقى العسكرية وعرضًا عسكريًا وعروضًا للخيول وعروض استعراضية أخرى من أمام ديوان المحافظة.

العيد القومي لمحافظة مطروح

العيد القومي لمحافظة مطروح

وادي ماجد.. أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح

وترجع معركة وادي ماجد التي دارت على أرض محافظة مطروح إلى عام 1915م في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتعد أول ثورة مصرية حقيقة بعد ثورة عرابي في يناير 1881م، التي قام بها الضباط المصريين للإفراج على زملائهم في ثورة 1919م بقيادة سعد زغلول.

العيد القومي لمحافظة مطروح

فيما بدأت الشرارة الأولى لوادي ماجد على أرض محافظة مطروح، بحراك شعبي غير مسبوق بقيادة اليوزباشي محمد صالح حرب ذاك الفتى الأسمر القادم من دراو بأسوان ليجاهد في عدة جبهات وابن القبائل اليوزباشي سليمان العميري، وأسفرت المعركة عن خسائر كثيرة للاحتلال الإنجليزي حينها وأبرزها مقتل القائد الإنجليزي سناو على يد صالح زوير أحد بسطاء محافظة مطروح.

العيد القومي لمحافظة مطروح

العيد القومي لمحافظة مطروح

