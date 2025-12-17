الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
18 حجم الخط

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 110 جنيهات و113 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 113 إلى 115 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 114 جنيها إلى 116 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 117 جنيها إلى 119 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads