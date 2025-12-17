باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

18 حجم الخط

كأس الإنتركونتيننتال، انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أحمد بن علي” في قطر نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز باللقب.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات الأمور من الدقائق الأولى، وبدأت المحاولات الهجومية في الدقيقة الرابعة بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها فيتينا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة جواو نيفيز ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق لي كانج لاعب باريس تسديدة من خارج منطقة الجزاء انتهت بين أحضان حارس مرمى فلامنجو.

وفي الدقيقة التاسعة، أحرز باريس سان جيرمان هدفا عن طريق فابيان رويز، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خروج الكرة لركنية قبل الهدف.

وفي الدقيقة 17، بدأ فلامنجو تهديد مرمى باريس يعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب فلامنجو إيريك بولجار ولكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 40، أحرز باريس سان جيرمان هدفه الأول بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من ديزيري دوي حاول إبعادها حارس مرمى فلامنجو روسي ولكن ذهبت إلى كفاراتسخيليا لسددها في المرمى الفارغ لتسكن المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم باريس يان جيرمان بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 60، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فلامنجو بعد العودة لتقنية الفدييو بسبب تدخل مدافع فلامنجو على أراسكايتا مهاحم فلامنجو، ليتصدى جورجينيو لركلة الجزاء ويسددها بنجاح.

بعدها حاول لاعبو باريس سان جيرمان إحراز هدف التقدم، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 ويحتكم الفريقان للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، استمر التعادل الإيجابي 1/1 في ظل سيطرة هجومية للاعبي باريس سان جيرمان واستبسال دفاعي من لاعبي فلامنجو ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.



تشكيل باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باتشو، ماركينيوس، وارن زائير إيمري.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، لي كانج إن، خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويجلس على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

تشكيل فلامنجو ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليو بيريرا، ليو أورتيز، جييرمو فاريلا.

خط الوسط: جورجينيو، إيريك بولجار، جونزالو بلاتا، أراسكايتا، جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال

يذكر أن فلامنجو البرازيلي تأهل إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 بعد فوزه على فريق بيراميدز بطل أفريقيا في نصف النهائي.

