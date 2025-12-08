اتحاد الكرة يكشف موقفه من احتفالية دعم المثليين بمباراة مصر وإيران في كأس العالم

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تناولته بعض التقارير الإعلامية عن نية اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، في إقامة احتفالية لدعم المثليين داخل ملعب مباراة مصر وإيران في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة لم يتسنى له التأكد من صحة هذه التقارير، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة ومسئولوه لن يقبلوا أن تقام أي احتفالات لدعم هذه الفئة في مباريات الفريق في المونديال.

وأوضح المصدر لفيتو، أن مصر كدولة إسلامية لها أعرافها وتقاليدها النابعة عن الدين الإسلامي ترفض الزج باسمها في أي حملات دعائية أو مظاهر احتفالية لدعم المثليين.

تحركات من اتحاد الكرة مع الفيفا

وتابع المصدر، أن الفترة القادمة ستشهد تحركات من جانب اتحاد الكرة مع مسئولي الفيفا، لإبلاغهم رفض مصر المشاركة في هذه الحملات الدعائية، لأنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وعقائد المسلمين في كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه في حال أصرت اللجنة المنظمة على موقفها فإن منتخب مصر ولاعبيه وجهازه سيكون لهم رد فعل رافض لهذه الاحتفالية في ملعب مباراة مصر وإيران.

كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة ‎سياتل، اختارت مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

مباراة مصر وإيران لدعم المثليين

وكشفت شبكة “أوت سبورتس” الأمريكية، أن المباراة المقررة يوم 26 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل، وستكون أول مباراة في تاريخ المونديال تُخصص للاحتفال بالمثليين، وتم تسميتها مباراة الفخر، رغم أن كلا البلدين مصر وإيران تجرمان العلاقات المثلية.

وذكرت التقارير أن اللجنة المحلية، تهدف من تلك الاحتفالات ليس الترويج لسياسات الدول المضيفة، بل التعبير عن قيم التنوع والشمول في سياتل وولاية واشنطن، باعتبارها مدينة ترحب بالجميع من مشجعين ولاعبين وزوار، بغض النظر عن هويتهم أو توجهاتهم.

وأكدت التقارير، أن الإعلان أثار جدلا واسعا، خاصة وأن العلاقات المثلية يتم معاقبتها بشدة في مصر وإيران.

وأكملت الشبكة، أن بعض المنظمين المحليين عن أملهم بأن يتحول هذا الحدث إلى رسالة عالمية للتسامح والانفتاح، معتبرين أن كرة القدم وسعت دائرة الانتماء والاحترام بين الثقافات والأديان والخلفيات المختلفة.

فيما لم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم على اختيار مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

