مفاجأة صادمة، منتخب الأرجنتين مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2026

18 حجم الخط

تلقى جمهور الكرة الأرجنتينية خبرا سيئا، حيث أصبح منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال، مهددًا بالاستبعاد من كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

التدخل الحكومي يهدد منتخب الأرجنتين بالاستبعاد من كأس العالم 2026

وذكر موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، نقلًا عن مصادر أرجنتينية، أن هناك فضيحة فساد ألقت بظلالها على كرة القدم الأرجنتينية، حيث داهمت السلطات عدة أندية بالإضافة لمقر الاتحاد الوطني تزامنًا مع التحقيق في وقائع قضايا خاصة بشبهات غسيل أموال.

وقال المصدر، أنه في حال انتقلت القضية إلى أروقة المحاكم، فقد يؤدي هذا الأمر لاستبعاد بطل العالم من المونديال القادم، حيث تمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخلات الحكومة في شئون الاتحاد الوطنية.

ميسي يثير الجدل بشأن مستقبله مع منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي الذي قاد الأرجنتين للتتويج بنسخة كأس العالم الماضية 2022، قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية عدم مشاركته في المونديال المقبل، إن كانت حالته الصحية والبدنية لا تسمح بذلك.

وسجل ميسي رقمًا قياسيًا في المونديال الماضي، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في كل أدوار كأس العالم، إذ أحرز 7 أهداف بين دور المجموعات والنهائي، وسجل هدفين أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم نفذ الركلة الأولى في ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2.

وصرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشبكة ESPN بأنه لا يزال هناك احتمال ألا يشارك في كأس العالم 2026، على الرغم من تأكيده على رغبته في المشاركة.

وعندما سُئل، في الحوار الذي تم نشره اليوم الخميس، عما إذا كان هناك احتمال لعدم مشاركته في كأس العالم، كرّر رغبته في المشاركة، لكنه لم يؤكد بشكل قاطع.

وقال ميسي: "أتمنى أن أكون هناك.. سبق أن قلتُ إنني أتمنى ذلك".

وأضاف: "في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لأشاهد المباراة مباشرةً، لكنها ستكون مميزة".

وتابع: "كأس العالم مميزة للجميع، لأي بلد، وخاصةً لنا، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تمامًا".

وسيبلغ ميسي من العمر 39 عامًا خلال بطولة الصيف المقبل، ومازال يثير حيرة مشجعيه حول مشاركته في المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.