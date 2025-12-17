يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
 أجرى يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن ونادي العربي القطري، صباح اليوم الأربعاء، عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الدقائق الأولى من مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العراقي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.  

 

وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن النعيمات خضع للجراحة في أحد مستشفيات الدوحة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

 

وتعرض يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، لإصابة خطيرة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة العراق. 

وسقط النعيمات في الدقائق الأولى من اللقاء، ليغادر الملعب متأثرا بالإصابة، قبل أن يحاول العودة مجددا لاستكمال المباراة، لكنه سقط مرة أخرى، ليضطر المدير الفني لمنتخب الأردن إجراء تبديل في الدقيقة 15، حيث شارك عودة الفاخوري بدلا من النعيمات، الذي خرج محمولا على نقالة. 

 

وتأتي إصابة النعيمات في وقت يكثر فيه الحديث حول مستقبله، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

واستبعد مسؤولو النادي الاهلي مؤقتا استكمال المفاوضات مع يزن النعيمات بعد أن بات قريبا جدا من الانضمام للنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مباراة العراق والأردن

 تأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على نظيره منتخب العراق، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

 

