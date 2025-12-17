بعد رفضه الدوري السعودي، أندية ألمانيا تستعد لتقديم عرض ضخم لفيرنانديز

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد للتعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "Fichajes" الأسباني، يرى بايرن أن فيرنانديز يمثل الإضافة المثالية لخط الوسط والهجوم بفضل تعدد استخداماته وقدرته على السيطرة على اللعب وصناعة الفرص، ويخطط النادي لتقديم عرض مالي يقارب 50 مليون يورو لإقناع مانشستر يونايتد، مستفيدًا من بند فسخ العقد الذي يقدر بحوالي 57 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن اللاعب البرتغالي البالغ 31 عامًا يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، مع تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى، مما يعكس استمراره كلاعب نخبوي على أعلى مستوى.

وتشير التقارير إلى أن غرفة ملابس مانشستر يونايتد تشعر بأن فترة فيرنانديز مع الفريق تقترب من نهايتها، خاصة بعد استيائه من استعداد النادي لتسهيل انتقال إلى الدوري السعودي، ومع رفضه لعروض ضخمة في أوروبا، يبدو أن اللاعب يسعى لبحث تحديات جديدة في الدوري الألماني، بينما تتيح هذه الصفقة للنادي الإنجليزي فرصة مالية مهمة لإعادة هيكلة الفريق.

ومن المتوقع أن يحدد سوق الانتقالات الصيفي مستقبل فيرنانديز، بين مغادرة أجواء مانشستر يونايتد والانضمام إلى مشروع بايرن الطموح، في خطوة من شأنها تعزيز الطموحات الأوروبية للفريق البافاري.

وذكر موقع الدوري الانجليزي أن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هو أعلى اللاعبين تقييمًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري حتى الآن.

ولعب البرتغالي برونو فيرنانديز دورًا رئيسيًّا في انتصار مانشستر يونايتد خارج الديار على وولفرهامبتون (4-1)، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الموقع أن فيرنانديز أعلى تقييما من هالاند، وفيل فودين لاعبا مانشستر سيتي.

