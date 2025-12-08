خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أحقية مصر في رفض حفلة المثليين أمام إيران

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، فجر محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضة، مفاجأة بشأن أحقية منتخب مصر في الاعتراض على إقامة حفل لدعم المثليين، على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأكد محمد بيومي في تصريحات خاصة، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ترفض وجود أي شعارات دينية أو طائفية أو جنسية أو سياسية في ملاعب كرة القدم، وترفض أي نوع من أنواع التمييز بين البشر.

أضاف بيومي، وبناء على ما تقدم فإن منتخب مصر من حقه وفقا للوائح الفيفا نفسها، أن يعترض على أى مظاهر لدعم المثليين داخل ملعب مباراته أمام إيران، في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

يحق لمنتخب مصر الانسحاب من المباراة

وتابع محمد بيومي: إنه في حال أصرت اللجنة المنظمة على إقامة احتفالية دعم المثليين قبل انطلاق مباراة مصر وإيران، من حق منتخب مصر أن ينسحب من المباراة، وستكون لوائح الفيفا في صفه، خاصة أن منتخب إيران الطرف الآخر في المباراة سيتخذ نفس النهج وسينسحب من المباراة.

رفض قطر هبوط طائرة منتخب ألمانيا بمونديال 2022

وضرب محمد بيومي مثالا حيا على رفض قطر دعم المثليين في مونديال 2022، عندما رفضت هبوط طائرة منتخب ألمانيا في الأراضي القطرية لأنه كان يحمل علم المثليين، ما اضطر منتخب ألمانيا لمغادرة الأجواء القطرية، واستبدال الطائرة ثم العودة إلى مطار الدوحة بطائرة أخرى لا تحمل المثليين، وهو الموقف الذي لاقى دعما كبيرا لقطر من قبل الفيفا وقتها.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة ‎سياتل، اختارت مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.