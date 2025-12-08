الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أحقية مصر في رفض حفلة المثليين أمام إيران

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
كأس العالم 2026، فجر محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضة، مفاجأة بشأن أحقية منتخب مصر في الاعتراض على إقامة حفل لدعم المثليين، على هامش مباراة الفراعنة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأكد محمد بيومي في تصريحات خاصة، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ترفض وجود أي شعارات دينية أو طائفية أو جنسية أو سياسية في ملاعب كرة القدم، وترفض أي نوع من أنواع التمييز بين البشر.

أضاف بيومي، وبناء على ما تقدم فإن منتخب مصر من حقه وفقا للوائح الفيفا نفسها، أن يعترض على أى مظاهر لدعم المثليين داخل ملعب مباراته أمام إيران، في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا.

يحق لمنتخب مصر الانسحاب من المباراة

وتابع محمد بيومي: إنه في حال أصرت اللجنة المنظمة على إقامة احتفالية دعم المثليين قبل انطلاق مباراة مصر وإيران، من حق منتخب مصر أن ينسحب من المباراة، وستكون لوائح الفيفا في صفه، خاصة أن منتخب إيران الطرف الآخر في المباراة سيتخذ نفس النهج وسينسحب من المباراة.

رفض قطر هبوط طائرة منتخب ألمانيا بمونديال 2022

وضرب محمد بيومي مثالا حيا على رفض قطر دعم المثليين في مونديال 2022، عندما رفضت هبوط طائرة منتخب ألمانيا في الأراضي القطرية لأنه كان يحمل علم المثليين، ما اضطر منتخب ألمانيا لمغادرة الأجواء القطرية، واستبدال الطائرة ثم العودة إلى مطار الدوحة بطائرة أخرى لا تحمل المثليين، وهو الموقف الذي لاقى دعما كبيرا لقطر من قبل الفيفا وقتها.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة ‎سياتل، اختارت مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

كاس العالم 2026 منتخب مصر محمد بيومي خبير اللوائح دعم المثليين إيران ف الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة مصر وإيران مونديال 2022 علم المثليين

