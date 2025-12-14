الأحد 14 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

انطلاق المهرجان الكشفي للنشء بمشاركة 12 فرقة ببني سويف

انطلاق المهرجان الكشفي
انطلاق المهرجان الكشفي للنشء ببني سويف، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف، عن انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي للنشء، الذي يُقام بالمعسكر القومي للشباب شرق النيل بمركز بني سويف، بمشاركة 12 فرقة كشفية من مختلف المراحل العمرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وبمتابعة الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة.

ويأتي المهرجان في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة الكشفية وتنمية مهارات النشء، حيث تنظمه إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، مستهدفًا تعزيز قيم الانتماء والولاء والعمل الجماعي لدى المشاركين، إلى جانب اكتشاف وصقل المواهب الكشفية لدى الأطفال والنشء.

12 فرقة تشارك بالمهرجان الكشفي ببني سويف

وأوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، أن المهرجان يشهد تنافس 12 فرقة كشفية من الزهرات والمرشدات والكشافة والأشبال، في عدد من الأنشطة المتنوعة التي شملت نصب الخيام، وإقامة البوابات الكشفية، وتنظيم المعارض الفنية والابتكارية، في مشهد عكس روح التعاون والإبداع والانضباط لدى النشء المشاركين. 

وأكد مدير الشباب والرياضة ببني سويف، أن المهرجان يمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الكشفية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

فاعليات لاكتشاف المواهب وصقل المهارات

وأشار "الجبالي" إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس صورة مشرفة لمحافظة بني سويف في دعم الأنشطة الشبابية والطلابية، موضحًا أن المهرجان لم يكن مجرد فعالية كشفية تقليدية، بل عرسًا شبابيًا جمع بين الإبداع والانضباط وروح الفريق.

وقدمت الفرق المشاركة خلال الافتتاح عروضًا كشفية متنوعة، أبرزت مهارات التنظيم والدقة، من خلال تصميم وتنفيذ الخيام والبوابات الكشفية بأساليب مبتكرة تحمل هوية كل فريق، إلى جانب معارض فنية وابتكارية جسدت إبداعات النشء في مجالات متعددة، وتولت لجنة التحكيم تقييم الأنشطة وفق معايير دقيقة تحقق مبدأ العدالة والشفافية بين الفرق.

وشهد افتتاح المهرجان حضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، يتقدمهم: ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، والدكتور وجيه بدوي مدير إدارة تنمية النشء، إلى جانب الأخصائيين بالإدارة وأعضاء لجنة التحكيم من اللجنة التنسيقية.

