"الملحد" و"إن غاب القط" و"طلقني" أبرزها..القائمة الكاملة لأفلام رأس السنة

يشهد موسم رأس السنة الجديدة 2026 منافسة قوية بين عدد من الأفلام تُطرح في السينمات تزامنًا مع قرب العام الجديد، حيث من المقرر أن يستقبل الجمهور مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية خلال الأيام المقبلة.

تضم القائمة فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، الذي تحدد له يوم 24 ديسمبر الجاري موعدًا لطرحه في دور العرض السينمائية المصرية. تدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة، وبرفقة ابن شقيقتها تنطلق في محاولة للعثور على الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم. وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.

الفيلم من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من: محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافة إلى الطفل آسر.

كما ينافس ضمن موسم رأس السنة أيضًا فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين وأسماء جلال، ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2026، حيث حددت الشركة المنتجة للعمل يوم 31 ديسمبر الجاري موعدًا لطرح الفيلم بالسينمات المصرية، فيما يُعرض يوم 8 يناير بالوطن العربي.

تدور أحداث فيلم "إن غاب القط" حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء، إلى أن يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميًا بلقب القط، التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية، خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقتها. تشهد أحداث فيلم "إن غاب القط" قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما. فيلم "إن غاب القط" يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

وأخيرًا، انضم فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم إلى موسم رأس السنة الجديدة، بعد سلسلة من التأجيلات خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرًا برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم "الملحد".

ويُعرض فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، وتدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

يُذكر أن فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل. وينضم فيلم "طلقني" لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة، حيث يطرح بالسينمات يوم 24 ديسمبر الجاري بدور العرض المصرية. فيلم "طلقني" ثانى تعاون سينمائى يجمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربينى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أزمة زوجية ناتجة عن خيانات متكررة من جانب الزوج - كريم محمود عبدالعزيز- ما يدفع الزوجة -دينا الشربينى - إلى اتخاذ قرار حاسم بإنهاء الزواج.



ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني عدد من النجوم، أبرزهم باسم سمرة، حاتم صلاح، وبيومى فؤاد، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.



يذكر أنه تم إطلاق فيلم "الست" للعرض العام، والذي بدأ الموسم مبكرًا مع طرحه في دور العرض السينمائي يوم 10 ديسمبر الجاري، وذلك بعد حالة من الجدل سادت الوسط الفني فور إعلان موعد طرحه بالسينمات، نظرًا لتناوله مسيرة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

فيلم "الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورًا خاصًا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

