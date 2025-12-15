الإثنين 15 ديسمبر 2025
مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه داخل سيارة في حادث ببني سويف

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، على مبلغ مالي كبير يُقدَّر بنحو 684 ألف جنيه داخل إحدى السيارات التي تعرضت لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، في واقعة تعكس الأمانة والانضباط المهني لفرق الإسعاف أثناء تأدية عملهم.

 

أمانة مسعف وسائق ببني سويف

 

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بني سويف، قد تلقت إخطارًا من هاني معوض، مشرف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل، أمام نزلة مدينة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن وجود حالة إصابة واحدة.

 

وعلى الفور، وجَّه مرفق إسعاف بني سويف سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ضمت المسعف محمود عرفان والسائق إدوار فتح الله، حيث تم التعامل مع الحادث بسرعة واحترافية، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث، قبل نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

مسعف وسائق يسلمان 684 ألف جنيه

 

وخلال مباشرة أعمال الإسعاف وتأمين موقع الحادث، عثر المسعف والسائق داخل إحدى السيارات المتضررة على مبلغ مالي كبير بلغ نحو 684 ألف جنيه، وبمجرد اكتشاف المبلغ، حرصا على اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة دون تأخير.

 

وعلى الفور، تم التحفظ على المبلغ وتسليمه رسميًا من خلال محضر أمانات بـ مستشفى بني سويف الجامعي، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى صاحبه وفقًا للقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من مسؤولي مرفق الإسعاف، الذين أكدوا أن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية العالية والانضباط الوظيفي الذي يتمتع به العاملون بالمرفق، مشددين على أن مثل هذه المواقف تُجسِّد الصورة المشرفة لرجال الإسعاف ودورهم الإنساني والوطني في خدمة المواطنين، ليس فقط في إنقاذ الأرواح، بل أيضًا في الحفاظ على الحقوق والأمانات.

 

تكريم المتفوقين وحفظة القرآن يتصدر تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية

انطلاق المهرجان الكشفي للنشء بمشاركة 12 فرقة ببني سويف

مصرع شاب سقط من قطار بمحطة قرية الميمون في بني سويف

انقطاع المياه عن قرى بمركز إهناسيا ببني سويف

أطباء بني سويف تنعى استشاري نساء، وزميله يروي موقفًا إنسانيًّا قبل وفاته بساعات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات إطلاق حملة تنظيم الأسرة

فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار

محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب مدرسة STEM للنيابة العامة

حلول عاجلة لمطالب أهالي بني سويف بالإنارة والصرف والمياه

تقديم 1172 خدمة طبية في قافلة مجانية بقرية نعيم ببني سويف

