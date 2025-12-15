مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه داخل سيارة في حادث ببني سويف

18 حجم الخط

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، على مبلغ مالي كبير يُقدَّر بنحو 684 ألف جنيه داخل إحدى السيارات التي تعرضت لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، في واقعة تعكس الأمانة والانضباط المهني لفرق الإسعاف أثناء تأدية عملهم.

أمانة مسعف وسائق ببني سويف

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف بني سويف، قد تلقت إخطارًا من هاني معوض، مشرف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل، أمام نزلة مدينة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن وجود حالة إصابة واحدة.

وعلى الفور، وجَّه مرفق إسعاف بني سويف سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ضمت المسعف محمود عرفان والسائق إدوار فتح الله، حيث تم التعامل مع الحادث بسرعة واحترافية، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث، قبل نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مسعف وسائق يسلمان 684 ألف جنيه

وخلال مباشرة أعمال الإسعاف وتأمين موقع الحادث، عثر المسعف والسائق داخل إحدى السيارات المتضررة على مبلغ مالي كبير بلغ نحو 684 ألف جنيه، وبمجرد اكتشاف المبلغ، حرصا على اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة دون تأخير.

وعلى الفور، تم التحفظ على المبلغ وتسليمه رسميًا من خلال محضر أمانات بـ مستشفى بني سويف الجامعي، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى صاحبه وفقًا للقانون، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من مسؤولي مرفق الإسعاف، الذين أكدوا أن ما قام به المسعف والسائق يعكس القيم الأخلاقية العالية والانضباط الوظيفي الذي يتمتع به العاملون بالمرفق، مشددين على أن مثل هذه المواقف تُجسِّد الصورة المشرفة لرجال الإسعاف ودورهم الإنساني والوطني في خدمة المواطنين، ليس فقط في إنقاذ الأرواح، بل أيضًا في الحفاظ على الحقوق والأمانات.

