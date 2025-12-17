السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

18 حجم الخط

دفعت هيئة السكك الحديدية بفريق من المهندسين لمعاينة موقع حادث خروج قطار طنطا - القاهرة عن القضبان بالقرب من محطة الحامول بمركز منوف فى محافظة المنوفية.

وشهدت محطة الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، منذ قليل، خروج إحدى عربات قطار عن القضبان، دون وقوع إصابات بين الركاب.

خروج العربة الثالثة عن القضبان بمحطة الحامول

الواقعة حدثت فى القطار رقم 544 طنطا – القاهرة، حيث خرجت العربة الثالثة وتحمل رقم 16346 عن القضبان بالقرب من محطة الحامول، وذلك نتيجة سقوط جزء معدني من الجرار، ما أدى إلى انحراف هيكل القطار.

وأكدت مصادر أن الحادث وقع منذ نحو 15 دقيقة بـ مركز منوف وأدى ذلك الى توقف الحركة تماما على الخط، وجارٍ التعامل معه من قبل الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث.

الدفع بقاطرة من طنطا لإعادة تسيير الحركة

وأضافت المصادر أنه يجري حاليًا إحضار قاطرة بديلة من مدينة طنطا لإعادة تسيير حركة القطارات ورفع آثار الواقعة في أقرب وقت ممكن، مع انتظام حركة القطارات فور الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأمين.

