ضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية و67 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المرورية ومخالفى قوانين المرور، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 120610 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

67 حالة تعاطى مخدرات خلال 24 ساعة

كما تم فحص 1428 سائقًا تبين إيجابية 60 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحملات المرورية بمناطق الأعمال والطريق الدائري الإقليمي

في إطار حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة المختصة، من ضبط 733 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب زائد، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات.

ضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية

كما تم فحص 111 سائقًا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان انضباط الحركة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.

وفى وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

