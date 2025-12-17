الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية و67 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المرورية ومخالفى قوانين المرور، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 120610 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

 

67 حالة تعاطى مخدرات خلال 24 ساعة 

كما تم فحص 1428 سائقًا تبين إيجابية 60 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحملات المرورية بمناطق الأعمال والطريق الدائري الإقليمي

في إطار حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة المختصة، من ضبط 733 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب زائد، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات.

ضبط أكثر من 120 ألف مخالفة مرورية 

كما تم فحص 111 سائقًا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان انضباط الحركة المرورية وسلامة المواطنين على الطرق.

وفى وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية حملات مرورية ضبط المخالفات الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة مخالفات المرور الامن العام القاهرة السائقين المخالفين أخبار المرور

مواد متعلقة

ضبط 26 شركة سياحية للنصب على راغبي الحج والعمرة

سقوط عصابات لسرقة الوحدات السكنية والسيارات بالزيتون وبدر

ضبط عصابة سرقة الهواتف بالإسكندرية، ولص أسطوانة بوتاجاز بقنا

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات بـ 100 مليون..ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون.. خلافات زوجية تنتهي بمقتل طفل على يد والده بسمالوط

ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة

فيديو يقود لكشف وكر لتجارة المخدرات أسفل أحد كباري الجيزة

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads