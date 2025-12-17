الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

نقل الجنايني المتهم بالاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية إلى سجن برج العرب

الجنانيني المتهم،
الجنانيني المتهم، فيتو
نقلت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة دولية في محافظة الإسكندرية إلى سجن برج العرب، بعد قرار محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية للإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بجلسة شهر 2 المقبل للنطق بالحكم.

إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الديار المصرية

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت برئاسة المستشار سمير على شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعيد سمك والمستشار محمود أحمد الغايش، والمستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الاستئناف والمستشار فيلوباتير ناصر وكيل النائب العام مدير نيابة ثان المنتزه، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، إحالة أوراق المتهم بالتعدى على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد 1/ 2 للنطق بالحكم.

تعدي جنايني علي طلاب مدرسة 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثانى يفيد بتقدم أسر ببلاغات بالقسم، ضد جناينى بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدى على أبنائهم بحديقة المدرسة.

ترحيل المتهم بالتعدب على طلاب مدرسة للسجن

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدى على 3 فتيات وطالبين وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

