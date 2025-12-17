قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

18 حجم الخط

وفاة نيفين مندور، "ماتت فيحاء" هكذا ظهرت تعليقات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الممثلة نيفين مندور، التي اشتهرت بدور فيحاء في فيلم اللمبي مع الفنان محمد سعد، حيث انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن لوفاتها.

نيفين مندور تثير الجدل بسر ظهور القلب الأسود في صورها

فور إعلان خبر وفاة الفنانة نيفين مندور، متأثرة بحريق شب في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، اتجه العديد من النشطاء للبحث عن حقيقة وفاتها، التي أصابتهم بالصدمة، وما كان منهم إلى أن بحثوا في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل "فيس بوك".

أخر ظهور للفنانة نيفين مندور، عبر صفحتها الرسمية بـ"الفيس بوك"، كان منذ نحو 12 ساعة، وكانت عبارة عن صورة لها كعادتها مبتسمة، وكانت ترتدي فستان بلون أسود، لكن المفارقة الغريبة ظهرت في الرمز الذي وضعته نيفين مندور "فيحاء" تعليقًا على صورتها، والذي كان عبارة عن "قلب بلون أسود وكاميرا".

وظهور رمز "القلب الأسود" في تعليق نيفين مندور على صورتها، دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن هذا القلب الحزين ذو اللون الأسود، وخاصة أن ذلك القلب، الذي اتخذته نفين مندور رمزًا للتعليق على صورها لم يظهر إلا في آخر صورة لها منذ نحو 12 ساعة، وقبل وفاتها بيومين وتحديدًا في يوم 15 ديسمبر الجاري.

القلب الأسود في صور نيفين مندور يثير التكهنات

وأثار تعليق نيفين مندور على صورها الأخيرة برمز القلب الأسود العديد من التساؤلات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثاروا العديد من التكهنات أيضًا، بعضهم تساءل "ما سر هذا القلب الأسود الذي استخدمته نيفين مندور كرمز للتعليق على صورها؟، وتساءل آخرون: "هل كانت نيفين مندور تشعر بحالة من الحزن، أم كانت تشعر بقدرها المحتوم قبل وفاتها بساعات؟!

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن نيفين مندور كانت تشعر بالسعادة في يوم 14 ديسمبر، أي قبل وفاتها بـ3 أيام، وبدا ذلك واضحًا في صفحتها بالفيس بوك، عندما نشرت صورة لها مع الفنان محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك"، وكتبت "إن فيلمها اللي بالي بالك يعرض الأن على شاشة التليفزيون"، وأرفقت ذلك برمز "قلب أحمر"، لكن في اليوم التالي تغير القلب الأحمر إلى "أسود".

بفستان أسود وقلب أسود آخر ظهور لنفين مندور

وأثارت آخر صورة نشرتها الفنانة نيفين مندور، عبر صفحتها بـ "الفيس بوك"، والتي ظهرت فيها مرتدية الفستان الأسود ومعلقة عليها بـ"القلب الأسود"، تساؤلات وشجون متابعيها، فالبعض أصابته الصدمة غير مصدقين خبر وفاتها، حيث علق العديد من متابعيها قائلين: "معقولة الخبر بجد ولا هزار؟!"

وعلق البلوجر محمود ماهر قائلًا: "لابسه أسود فى الصورة كانت عارفة أنها هتموت وماتت بالطريقه اللى مات بيها إبراهيم الفقى"

يذكر أن الفنانة نيفين مندور توفيت، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بحريق اندلع داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، حيث فوجئ الجيران بتصاعد كثيف للأدخنة من الشقة.

وتم الإبلاغ عن الحريق، حيث توجهت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في انتشار دخان كثيف داخل الشقة، ما أدى إلى إصابة الفنانة بحالة اختناق شديدة، ولم تنجح محاولات إنقاذها، لتفارق الحياة في موقع الحادث متأثرة بالاختناق الناتج عن استنشاق الدخان.

